Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde yüksek kesimlerinde yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından Akdağmadeni Yahyasaray yolu ile Hayran-Kavakalan ve Evci-Kurtini köy yollarında yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri yaptığı açıklamada, “Yoğun yağan kar ve sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmemiştir” ifadelerine yer verildi.