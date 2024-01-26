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Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.

Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çatılar beyaz bir örtüyle kaplandı.

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Özlemle beklenen kar yağışının bereketiyle geldiğini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerimizde çalışmalarına başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz ana caddeler ve mahalle yollarında gün boyu çalışmalarına devam edeceklerdir. Her zaman olduğu gibi yeter ki kar yağsın biz temizleriz” dedi.