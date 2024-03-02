Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi" 9-10 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Düzenlenecek olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği, çevre ve iklim değişikliği sorunun yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Son yıllarda çevre, iklim değişikliği, sıfır atık gibi konularda aktif olarak projeler, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu teknik destek eğitimi ile gençlerimiz yeşil dönüşüm hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gençlerin bilgilendirilmesi ve iklim politikaları ve doğayla bağ kurma konusunda farkındalıklarını artırmak için 2 günlük bir eğitim planlanmıştır. Eğitim, katılımcılara günlük ve iş hayatlarında yeşil dönüşümü nasıl uygulanabileceği ve sosyal sorumluluk gibi temel kavramlarla nasıl birleştirilebileceği konusunda bilgi sağlayacak. Eğitim süresi toplamda 16 saat olup eğitim boyunca deneyimsel öğrenme yaklaşımı ve oyun tabanlı öğrenme metotları uygulanacaktır. Eğitim programında tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yaygın eğitim yöntemleri kullanılacaktır” dedi.

Eğitim detaylarını değinen Başkan Uğuz, “ Eğitime Yozgat merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Eğitim Sorgun'da gerçekleştirilecektir. Eğitim 10.00'da başlayıp, 17.00'de tamamlanacaktır. Eğitime 2 gün tam katılması zorunludur. Eğitime 18-30 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabilir. Eğitim ücretsizdir. Atölyeyi başarıyla tamamlayanlara Orta Anadolu Kalkın Ajansı (ORAN) tarafından katılım belgesi verilecektir. Sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır” şeklinde konuştu.