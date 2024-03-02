Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları kapsamında Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan sunum yapıldı.

Sunumun ardından toplantıda ilçenin başarı seviyesinin arttırılması için alınacak tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Öğrencilerin kişisel gelişimine etki edecek sosyal ve kültürel faaliyetler ile rehberlik faaliyetleri önemi üzerinde durulan toplantıda Kaymakam Demir, “İlçe eğitimine katkıları nedeniyle kurum müdürlerimize teşekkürler ederim” dedi.