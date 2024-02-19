Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Uygulama ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin tespitini kolaylaşacak.

Sigorta sektöründe önemli bir adım olan "Sigorta Aracıları Teklif Platformu", bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlandı. Bu yeni uygulama ile sürücülerin poliçelerine hızlı bir şekilde ulaşmaları ve teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak.

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlanan genelgeye göre, zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda bulunan sürücülerin poliçe sorunlarına çözüm sunan "Sigorta Aracıları Teklif Platformu", bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Platform, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulmuş olup, SEDDK'nin belirlediği usul ve esaslara göre işleyişini sürdürecek.

Platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutulacak. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartına bağlı olarak isteğe bağlı olacak. Sigorta şirketleri, aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik bir şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı olmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak. Aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek.

Teklif alma süreci iki faza ayrılacak. Birinci fazda acenteler, anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Onaylanan teklifler işleme alınacak. Birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek. Acenteler, bu fazda platform üzerinden aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek ve 10 dakika içinde poliçe tanzim edilecek.

Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek. Şirketlerin teklif vermemesi ve verilen teklifle gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarından itibaren devreye alınacak olan teklif platformunun acentelerin işini kolaylaştıracağını belirtti. Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak SEDDK ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve sektörün gelişimi için tüm taraflarla eş güdümlü çalıştıklarını vurguladı.