Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından voleybol kursu gerçekleştirilecek.

Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor.

Eğitime verdikleri önemle eş değer olarak sporu da önemsediklerini söyleyen SORGED yetkilileri kurs hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, “Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirme, sağlık yaşam tarzı oluşturma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Gençlerimizin spor yapması için spor kursları düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

Voleybol Kursu, 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayarak, her Pazartesi ve Çarşamba günleri 16.00-17.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Kurs hakkında, “Voleybol Kursuna 17-26 yaş arası gençler katılabilir. Voleybol Kursu Sorgun'da düzenlenecektir. Voleybol Kursu ücretsiz ve Katılım Belgelidir” ifadelere yer verildi.