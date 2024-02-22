Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Dijital Vergi Dairesi" üzerinden kiracılar için yayımladığı "Kira Bildirim Formu" ile ev sahiplerinin beyanlarını doğrulamayı amaçlıyor. 1 Mart'ta başlayacak olan yeni beyanname dönemi öncesinde, dikkatler bu yöne çevrildi.

Bu çerçevede, GİB, kiracılar için "Kira Bildirim Formu"nu Dijital Vergi Dairesi üzerinden yayımladı. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abone iseler, kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma erişebilmektedirler. Ayrıca, E-Devlet şifresi kullanarak da gerekli bilgilere ulaşım sağlanabilmektedir.

Uygulamaya giriş yapıldığında, "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." şeklinde bir ifade görülmektedir. Bu yöntemle, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılabilecek. Bu sayede, düşük kira bedeli beyan edenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar tespit edilebilecek. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir.