Gıda fiyatlarındaki artışlara ek olarak, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırsat kolluyorlar. Toptancılarda, bakliyat ve kahvaltılık ürünlerde bu hafta başında ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu zam, marketlere yüzde 20 ila 25 oranında yansıdı.

Her yıl Ramazan ayında ortaya çıkan ve gıda fiyatlarında fırsatçılığa sebebiyet veren durum, bu yıl da tekrarlanıyor. Ocak ayındaki asgari ücret ve emekli maaşı artışlarının ardından gıda etiketlerine zam gelmişti. Ramazan ayı öncesi, gıda ürünlerinde ikinci bir zam furyası yaşanıyor. Bu hafta başından itibaren, toptancılarda bakliyat ve kahvaltılık ürünlere yüzde 10 oranında zam yapıldı. Toptancıların fiyat artışına, perakendeciler de uyum sağlıyor.

Marketlerde, bu ayın başından itibaren bakliyat, kahvaltılık, süt ve süt ürünleri grubuna yüzde 15 oranında ilave zam yapıldı. Bu durum, fiyat artışlarının yüzde 25'lere kadar ulaşmasına neden oldu.

Zamların, toptancı halinde olduğunu ve perakendecinin de ayrıca zam yapacağını belirten sektör temsilcileri, özellikle marketlerde fiyat artışlarının daha belirgin olduğuna dikkat çekiyorlar. Ramazan ayı öncesinde raflardaki etiketlerin sürekli değiştiğini ifade ediyorlar.

Marketlerdeki Ramazan hazırlıkları da hız kazandı. Birçok zincir market, etiketlerini her hafta değiştiriyor. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki yükselişler göze çarpıyor. Kahvaltılık grubunda, fiyatı en çok yükselen ürün zeytin oldu. Zeytinin kilosu, 190 liradan 300 ila 330 liraya kadar çıktı.

Sektör temsilcileri, zeytin mahsulünde bir sorun olmadığını, ancak birkaç büyük grubun fiyatlarla oynadığını iddia ediyorlar. Öte yandan, ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma fiyatlarında da ciddi yükselişler var. Ürün kalitesine göre fiyatları değişen hurmanın kilosu, geçen yıl 250 lira iken, bu yıl ortalama 550 liraya kadar yükseldi.

Kırmızı et fiyatlarındaki zam yağmuru da devam ediyor. Kuşbaşı etin kilosu, bu yıl başında 370 lira iken, bugün marketlerde 520 lira, kasaplarda ise 600 ila 650 liraya kadar çıktı. Et fiyatlarındaki artış, iftar sofralarına da yansıdı. Orucunu dışarıda açmak isteyenleri yüksek fiyatlar bekliyor. Geçen yıl kişi başı 400 lira civarında olan ramazan menüleri, bu yıl 800 liradan başlıyor.