Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki yanıltıcı etiketlere karşı önlemlerini güçlendirdi. Bundan sonra market raflarında, ürünlerin özelliklerini ifade etmek amacıyla kullanılan "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler yasaklanacak.

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketler mercek altına aldı, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalarla tüketiciyi yanıltıcı etiketler incelendi ve standart bir etiketleme uygulaması getirildi. TRT Haber'e göre, margarin gibi ürünlerin üzerinde "tereyağ lezzetinde" ifadesi artık bulunamayacak.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, bu adımın gıda güvenliği açısından bir koruyucu unsur olduğunu belirtti. Özkaya, tüketicinin bilinçlenmesine katkı sağlayacak bu önlemin, özellikle ürünlerin gerçek içeriğini açıkça belirtmeyen yanıltıcı ifadelerin önüne geçeceğini dile getirdi.

Gıda etiğine aykırı unsurların etiketlerde yer almasının da engelleneceğini belirten Özkaya, özellikle fotoğrafların ve büyük punto kullanımının gıda etiği açısından uygun olmadığını vurguladı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte etiketleme standartları uygulamaya geçecek ve buna uymayan markalara cezai işlem uygulanacak. Bu adımın, tüketicilerin daha bilinçli ve güvenli alışveriş yapmalarına olanak tanıyarak sektörde sağlıklı rekabeti teşvik etmesi bekleniyor.