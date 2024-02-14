CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül ve parti yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Başkan Abdullah Yaşar, yaklaşan 31 Mart yerel seçimler hakkında çalışmaları anlattı.

Her zaman adayların yanında olduklarını belirten Abdullah Yaşar, “31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlerde geçtiğimiz günlerde aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkan Adayımız Özkan Şengül. Biz bu süreçte merkez dahil tüm ilçe adaylarımızın yanındayız destekçileriyiz” dedi.