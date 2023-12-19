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Yozgat'ta bulunan lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başlayacak olan yeni bir döneme adım atıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde, bu işletmeler, fiyatlandırma bilgilerini giriş kapılarına ve masalara koymak zorunda kalacak.

Yeni düzenleme, tüketicilere hizmetlerin fiyatları konusunda daha fazla bilgi sağlama amacı gütmektedir. Belirlenen kurallara göre, hizmetin niteliğine ve sunuluş şekline bağlı olarak, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmeler, hizmetin sunulduğu yerde ayrıca tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeleri, levhaları veya panoları giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne asmak zorundadır. Bu uygulama, tüketicilerin hizmetleri alma kararı vermeden önce tam ve doğru bilgiye sahip olmalarını sağlayarak şeffaflığı artırmayı hedeflemektedir.

Tüketiciler için sağlanan bu bilgi, işletmeye adım atmadan önce veya hizmet almadan önce fiyatları daha kolay görebilmelerine imkan tanıyacak, böylece bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, bu düzenleme, işletmelerin fiyat politikalarını daha şeffaf hale getirerek sağlıklı rekabetin sürdürülmesine katkıda bulunacaktır.

Yeni uygulama, 1 Ocak 2024 tarihinde Yozgat'taki tüm lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapılarına ve masalarına koymalarını gerektirecek. Bu yönetmelik değişikliği, tüketicilerin haklarını koruma ve hizmet sunumunda şeffaflığı artırma amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Yozgat'taki yiyecek ve içecek sektöründe, bu yeni düzenleme ile beraber daha şeffaf bir dönemin başlaması beklenmektedir.