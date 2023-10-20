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Yozgat, Anadolu mutfağının zenginliklerinden fazlasıyla nasibini almış bir şehir. Ancak en özel lezzetlerden biri, kuşkusuz tarhana. İşte Yozgat mutfağının bu eşsiz lezzeti hakkında bilmeniz gerekenler:

TARHANA NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Tarhana, yoğurt, buğday unu, kuru nane, kırmızı biber, yeşil biber ve isteğe bağlı olarak soğanın karıştırılmasıyla yapılır. Bu malzemeler iyice parçalanarak hamur haline getirilir ve bir bezle örtülerek mayalanmaya bırakılır. Mayalama süresi, tarhananın çeşidine göre değişir. Daha uzun süre mayalanan tarhana ekşi tarhana olarak adlandırılırken, kısa süreli mayalanan tarhana tatlı tarhana olarak bilinir. Mayalanan harç, küçük parçalar halinde bez üstüne dizilir ve açık havada, gölge bir ortamda kurutulur. Kuruyan tarhana, elle ovularak toz haline getirilir ve saklanır.

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tarhana çorbası yapmak için 6 yemek kaşığı toz tarhana bir kaseye konulur. Üzerine bir bardak su eklenir ve tarhana eriyene kadar karıştırılır. Diğer tarafta, bir tencereye 3 litre su, 2 yemek kaşığı tereyağı, yeterli miktarda et suyu ve 2 yemek kaşığı salça konulur.

Karışım kaynamaya bırakılır. Su kaynadığında eritilmiş tarhana tencereye yavaşça dökülür. Bu sırada sürekli karıştırılmalıdır, aksi takdirde tarhanalar topaklanabilir. Tarhana tamamen eriyince karıştırma işlemi sona erer ve kısık ateşte kaynatılır. Kıvamı yoğunsa su eklenerek istenen kıvama getirilir. (Haber Merkezi)