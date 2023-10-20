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TCDD Taşımacılık AŞ, resmi internet sitesi üzerinden yolcularına duyurduğu güncellemeye göre, yolcu taşıma kurallarında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler, gişe işlemleri ve diğer satış kanalları için geçerli olacak.

İade İşlem Süreleri Genişledi: Gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya çıkarıldı. Bilet değişiklik ve açığa alma işlemlerinin süresi ise 15 dakikadan 75 dakikaya yükseltildi.

Açık Biletlerin Kullanım Süresi Azaldı: Açık bilet kullanım süreleri ile iade kesinti oranlarında da değişiklikler yapıldı. Sefer gününden önce uygulanan iade kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Sefer gününde uygulanan kesinti oranı ise yüzde 20'den yüzde 35'e çıkarıldı.

Diğer Satış Kanalı İşlemleri: Diğer satış kanalı işlemlerinde de iade işlem süresi ile bilet değişiklik ve açığa alma süreleri son 30 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

Açık Bilet Geçerlilik Süresi Azaldı: Açık bilet kuponu geçerlilik süresi, 180 günden 90 güne düşürüldü. Daha önce oluşturulan açık biletlerin geçerlilik süresi, 180 gün olarak devam edecek ve kural değişikliğinden sonraki açık biletler için de geçerli olacak.

Bu yeni düzenlemeler doğrultusunda, yolcuların işlem süreleri ve iade işlemleriyle ilgili daha fazla esneklik sağlanmıştır. Bilet değişiklik işlemlerinde ise yüzde 10 kesinti uygulanacak.

Ayrıca, biletsiz kişilere yönelik ceza oranı, tek yön tam standart bilet ücretinin 2 katından 4 katına çıkarılmıştır.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin bu güncellemeleri, yolcu taşımacılığına daha fazla erişilebilirlik ve esneklik getirerek yolcuların beklentilerine cevap veriyor. Bu değişikliklerle birlikte, demir yolu yolcu taşıma kurallarında önemli bir evrim yaşanmış oluyor. (Haber Merkezi)