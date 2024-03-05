Bir ankete göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan ve çeşitli sebeplerden dolayı yaşanması zor olan şehirler sıralandı. İşte detaylar...

Genellikle büyük şehirlerde yetişenler için küçük şehirlere uyum sağlamak zordur. Deniz kenarında yaşayanların denizden uzak şehirlere adapte olması da kolay değildir. Bazı şehirlerin diğerlerine göre dezavantajları her zaman mevcuttur.

Yapılan bir ankete göre, Türkiye'nin "en yaşanılmaz şehirleri" belirlendi. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar şaşıracak. İşte Türkiye'nin en yaşanılmaz 10 şehri...

Peki, sizin için en zor şehir hangisi?

EN YAŞANILMAZ ŞEHİRLER

Ankara

Bayburt

Bitlis

Ağrı

Şırnak

Yozgat

Konya

Adana

Hakkari

İstanbul