Geçtiğimiz yıl başlatılan ve tüm haneler için geçerli olan 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs itibarıyla sona erecek. Ancak, yeni bir karar alınmaması halinde, uygulamanın 2 ay boyunca daha süreceği belirtiliyor. Mayıs sonrasında ise doğalgaz faturalarının otomatik olarak yaklaşık 150 lira zamlı halde kesilmeye başlanacağı ifade ediliyor.

2023 yılı itibarıyla devreye alınan Karadeniz gazı nedeniyle, Türkiye'nin 81 şehrindeki tüm konutlara 1 ay süreyle ücretsiz doğalgaz hakkı tanınmıştı. Ayrıca, tüm haneler için 12 ay süreyle her ay 25 metreküplük bedava doğalgaz verileceği belirtilmişti. Ancak, aradan geçen sürede yapılan doğalgaz zamları, 25 metreküplük doğalgazın fiyatını ülke genelinde ortalama 150 lira seviyelerine çekerken, uygulama hakkında yetkililerden yeni bir açıklama yapılmadı.

Bu durum, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla doğalgaz faturalarında eski sisteme geçileceği, yani tüm evler için faturalara yaklaşık 150 liralık ilave bir bedel yansıtılacağı anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın evlerinde ısınma ve sıcak su ihtiyacı için kullandığı doğalgazı bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz. Ortalama aylık 25 metreküp doğalgaz tüketimi için gerekli bedel, bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir" ifadelerini kullanmıştı.

25 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR YAPIYOR?

Vatandaşlar, 25 metreküp doğalgazın ne kadar bir bedele denk geldiğini merak ediyor. Bu rakam, şehirlerde uygulanan doğalgaz tarifelerine göre ufak değişiklikler gösterse de, genellikle yurt geneli için 150 lira seviyelerine denk düşmekte.