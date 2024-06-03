Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpekleri ölü olarak bulunmasının üzerine Yozgat Valiliği açıklama yaptı.

Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü olarak bulunmuş ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, zehirlendikten sonra köpeklerin toplu olarak bölgeye atıldığını söylemişti. Bunun üzerine Yozgat Valiliğinden açıklama geldi.

Valilik yapılan haberlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ‘Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpekleri ölü olarak bulundu’ başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.