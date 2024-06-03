Türk futbolunun köklü isimlerinden ve 4 büyüklerin tamamında oynamış ender isimlerden biri olan, son zamanlarda futbolseverler tarafından merak edilen Sergen Yalçın'ın hayatı ve futbol kariyeri araştırılıyor. Peki, Sergen Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sergen Yalçın hangi takımlarda futbol oynadı?

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol yaşamına ilk adımlarını Beşiktaş'ın altyapısında attı. İlk resmi maç deneyimini 1 Eylül 1991 tarihinde Gençlerbirliği karşısında yaşadı. 1991-1996 yılları arasında Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası gibi önemli başarılar elde etti. Ancak, kumar ve at yarışı gibi tutkuları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

1996-1997 sezonu sonunda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen, İstanbulspor'a transfer oldu ve burada da dikkat çeken performanslar sergiledi. Ardından Fenerbahçe'ye geçti ve burada da önemli başarılara imza attı. Bir süre sonra Avrupa'da da deneyim kazanmak isteyen Sergen, Galatasaray'a transfer oldu ve bu şekilde 4 büyüklerin tamamında forma giyen ilk futbolcu unvanını elde etti.

Futbol kariyeri boyunca toplam 390 maçta forma giyen Sergen Yalçın, bu maçların 347'sini Süper Lig'de, 21'ini 1. Lig'de ve 22'sini 2. Lig'de oynadı. 230 kez Beşiktaş, 36 kez Galatasaray ve İstanbulspor, 24 kez Fenerbahçe, 22 kez Etimesgut Şekerspor, 21 kez Trabzonspor ve Eskişehirspor formalarını terletti.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN FUTBOLCULUĞU BIRAKTI?

Sergen Yalçın'ın jübile tarihi 2008 yılıdır. 1991 yılında Beşiktaşspor futbol kulübü ile başlattığı profesyonel kariyerini 17 yılın ardından 2008 yılında Eskişehirspor ile sonlandırmıştır. Yalçın'ın profesyonel kariyerinin sonlandığı yıl teknik direktörlük kariyerinin başladığı yılı ifade ediyor. 2008 ve 2009 sezonunda Beşiktaş ile anlaşma yapan Yalçın 13 yıl boyunca bu kariyerini sürdürmüştür.

FUTBOLCUYKEN KAZANDIĞI BAŞARILAR NELERDİR?

Futbolculuk kariyerinde uzun bir dönem milli takımda oynamış ve Avrupa futbol şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselmiştir. Beşiktaş Spor kulübü ile kariyerini geçirdiği süreçte 8 farklı kupa kazanmış bunların içinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası da yer alıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 3 farklı kupa kazanımı olmuştur. Sergen Yalçın'ın başarıları:

Milli Takım Akdeniz Oyunları (1993)

Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finali (2000)

Süper Lig (1992-1995-2003)

Türkiye Kupası (1994-2006)

Türkiye Süper Kupası (1992-1994)

Başbakanlık Kupası (1997)

Süper Lig (2000-2002)

Türkiye Kupası (2000)

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIĞI TAKIMLAR HANGİLERİDİR?

Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Eskişehirspor'da sonlandırdığı profesyonel kariyeri sonrasında başlatmıştır. İlk kez 2008 yılında Beşiktaş ile başlayan kariyerinde çok sayıda futbol kulübüne başkanlık eden Yalçın, son olarak 2021 yılında yine Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.

Beşiktaş (2008-2009)

Beşiktaş U21 (2009 2010)

Gaziantepspor (2013-2014)

Sivasspor (2014-2015)

Kayserispor (2017)

Eskişehirspor (2017)

Konyaspor (2018)

Alanyaspor (2018-2019)

Yeni Malatyaspor (2019-2020)

Beşiktaş (2020-2021)

FUTBOLCUYKEN KAZANDIĞI BAŞARILAR NELERDİR?

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük başarıları kariyerinin doruk noktası olmuştur. Çok sayıda kupa, kişisel başarısı ve rekorları bulunmaktadır. Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazanmıştır. Beşiktaş tarihinde hem de Türkiye de alt yapısında yetişmiş olduğu bir takımı şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör ünvanına sahiptir. Süper Lig'de Beşiktaş ile teknik direktör yaptığı süreçte en çok gol atan takımın teknik direktörü unvanını almıştır.

Süper Lig (2021)

Türkiye Kupası (2021)