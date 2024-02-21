Belediye tarafından projelendirilerek hayata geçirilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği ile yapılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımız Öncü Bilim İnsanlarıyla Tanışıyor’’ projesi kapsamında 22 Şubat Perşembe günü Saat 19.00 -19.30 arası Google Form üzerinden online olarak ödüllü bilgi yarışması yapılacak.

Yarışma ile alakalı bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Yarışmaya öğrencilerimiz internet bağlantısı olan herhangi bir yerden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden açıklamada paylaşılan bağlantıya tıklayarak katılabileceklerdir. Herhangi bir üyelik vs. gerekmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, yarışma hakkında şunları paylaştı: “Yarışma formunda yer alan ilk bölüm kişisel bilgilerinize yöneliktir. Burada sizden Ad-Soyad, Okul Bilgisi, TC Kimlik Numarası, Okul Numarası ve iletişim için bir Telefon Numarası istenmektedir. Bu bilgiler için harcayacağınız zaman yarışma süresine dahil edilmiştir. Bu yüzden bilgilerinizi hızlı bir şekilde giriniz. İkinci bölüm sorulardan oluşmaktadır. Yarışmadaki tüm sorular öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kitap içeriğinden hazırlanmıştır. Yarışmada toplam 15 soru yer almaktadır ve cevaplama süresi 25 dakikadır. Göndermiş olduğumuz form saat 19.00’da aktif olacak ve 19.30’da kapanmış olacaktır. Sonuç sıralaması yarışmaya en çok doğru cevap verenden başlayarak yapılacaktır. Doğru cevap sayısı eşit olması halinde cevaplama süresi en hızlı olana bakılacaktır. (Yanıtlama saati-dakikası ve saniyesi otomatik olarak kaydedilmektedir.) Öğrencilerimizin cevaplarını gönderdikten sonra doğru cevapları ve aldığı puanı görüntüle tuşuna basarak anında öğrenebilecekler. Yarışma sonucu 23 Şubat Cuma günü açıklanacaktır. Form bağlantısı Belediyemiz ve Proje ortağımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi İnstagram hesabından durum/hikaye olarak yarışma günü ayrıca paylaşılacak.”

İBN-İ SİNA KİMDİR?

İbn-i Sina, 980 yılında Özbekistan'ın Buhara kenti yakınlardaki Efşene köyünde doğdu.

Babası da bilim insanı olan Sina, küçük yaşta geometri, fıkıh ve dini bilgileri öğrendi. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Sina, çocuk yaşta mantık, fizik, felsefe gibi alanlara yöneldi.

Kuşyar isimli hekimin yanında tıp eğitimi alan ve üstün zekasıyla herkesin dikkatini çeken Sina, hastalığa yakalanan ve saray hekimlerince bir türlü tedavisi bulunamayan Buhara Emiri Nuh Mansur'u tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdu.

Bu sayede sarayın hekimi olan ve vaktinin çoğunu saray kütüphanesinde geçiren Sina, birçok araştırma yaptı.

Batı'da "Avicenna" olarak tanınan, modern tıbbın temel taşlarını koyan Sina, henüz 19 yaşında doktor unvanı aldı, 21 yaşında dünyanın en büyük hekimleri arasına girdi.

Kanın gıda taşıyan sıvı olduğunu keşfeden Sina, büyük, küçük kan dolaşımlarından, kalbin, karın ve kapakçık sistemine kadar tıp alanında pek çok ilke imza attı.

Mikroskopun olmadığı bir dönemde mikropların varlığına da değinen Sina, kimi hastalıkların bulaşma nedeninin gözle görülmeyen yaratıklar olabileceğini ileri sürdü.

KİTABÜ'Ş-ŞİFA TEK BİR KİŞİ TARAFINDAN YAZILAN EN KAPSAMLI ESER

Batılılarca Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinen ve "Büyük Üstad" ismiyle tanınan Sina, fizik ve felsefe gibi alanlarda da çalışmalar yaptı, 200'ü aşkın kitap, 450'den fazla makale yazdı.

Sina'nın yazdığı Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı), insanlık tarihinde tek bir kişi tarafından yazılan en kapsamlı eser olarak nitelendirildi.

El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) eseri Sina'nın en büyük ansiklopedilerinden biri olarak kabul edildi. Bu eser, 600 yıl boyunca hemen her dilde yazılan kitaplara kaynaklık etti, Montpellier ve Louvain'de 1650 yılına kadar ders kitabı olarak kullanıldı.

Batı ülkelerinde 16. yüzyıla, doğu ülkelerinde ise 19. yüzyıla kadar okutulan kitapta, anatomi ve koruyucu hekimlik, basit ilaçlar, patoloji, ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve çeşitli ilaçların bir araya getirilmesiyle oluşturulan tedavi yöntemleri yer aldı.

Tarih öncesi taşkınlar, erozyon ve kayaçlar hakkında da yazılar yazan Sina, astronomi alanında da gözlemler yaptı, gök bilimi için icatlar üretti.

"Beden var olmak için bir ruha muhtaçtır, ruh varlığını sürdürmek için ne mekana ne de zamana muhtaçtır." diyen ve tıp dünyasına adını altın harflerle yazdıran Sina, 1037'de, 57 yaşında Hemedan'da hayata gözlerini yumdu.