Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz bir sunum yaptı.

Yapılan sunumda Evde Sağlık Hizmetleri 2024 yılı aylık Yozgat İl geneli verileri açıklandı.

Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.