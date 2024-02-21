Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ilçeler arasındaki bağların gelişmesi ve ortak çalışmalarında yapılması konuşulurken, Kaymakam Furkan Nezir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meslektaşını makamında ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu söyleyen Nezir, “Yavaş yavaş ilçemizi tanımaya çalışıyoruz. Bu ziyarette ilçelerimiz adına yapabileceğimiz çalışmalar hakkında da görüş alış verişinde bulunduk” dedi.