Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Kadın Kolları yönetimi ile bir araya geldi.

Özveri ve gayretle çalışan Kadın Kolları ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Coşar, “Yol arkadaşlarımız, çalışmalarımızdaki en büyük gücümüz. Hanım kardeşlerimize emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizi ve daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Kadının toplumda olduğu gibi siyasette de önemli bir rol üstlendiği belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Partimizin çatısı altında hep birlikte milletimize hizmet etmeye; yüzyıllık hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirmek adına sizlerle yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi sizler, sadece partimizin değil, aynı zamanda Ülkemizin geleceği içinde önemli bir role sahipsiniz” ifadelerini kullandı.