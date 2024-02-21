Sarıkaya’da Hayırseverler tarafından Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunun mescidinde vaaz kürsüsü, mihrap ve minber yaptırdılar.

Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Hafız adayların cemaatle namaz kılarken kullanacakları mihrap ve özellikle cuma namazlarına hazırlık yaparken tecrübe kazanacakları minber ve vaaz kürsüsü uzun zamandır talep edilen hususlardan biri olduğunu söyledi.

Müftü Elveren yaptığı açıklamada, “Kurs yöneticisi Ahmet Yıldırım hocanın girişimleri sonunda elleri ve gönülleri cömert hayırsever kardeşlerimiz bu hediyeyi öğrencilerimize ve Sarıkaya’mıza bağışladılar. Dini ve hayrı hizmetlerin devamında ve özellikle hafızlarımıza yapılan bütün destekleri için hatırşinas kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz hayırlarını kabul etsin. İnşa edilmekte olan külliyemiz ve hafız adaylarımıza katkıda bulunmak için aşağıda yazacağımız İBAN'a katkılarınızı lütfen ihmal etmeyiniz. Fâtır Sûresi (29-30) Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir"

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