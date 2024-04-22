Yerlikaya’dan genelge!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılından itibaren ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının vatandaşlara verilmeye başlandığını ve şu ana kadar yüzde 92 seviyelerine ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat dahil 81 il valiliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı genelgesi gönderildi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “2017 yılından itibaren ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara verilmesine başlanmış ve şu ana kadar yüzde 92 seviyelerine ulaştı. Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesinde herhangi bir nihai süre bulunmamakla birlikte, nüfus cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile değiştirmemiş vatandaşlarımızın 2024 yılı sonuna kadar kimlik kartlarına kavuşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, ceza ve tevkifevlerinde hükümle ve tutuklu bulunan vatandaşlarımızdan aynı durumda olanların da bu kapsamda ivedilikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi yapılmaları önem arz etmektedir. Konu ile ilgili Valilerimizin öncülüğünde ve koordinasyonunda ilgili kurumlarla planlı bir tanıtma, bilgilendirme ve çağrı yapma çalışmalarına başlanarak, ceza ve tevkifevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan vatandaşlarımızın 2 ay içerisinde, diğer vatandaşlarımızın ise 2024 yılı sonuna kadar kimlik kartı sahibi olmaları yönündeki çalışmaların Valililerimizce bizzat takip edilmek suretiyle sonuçlandırılması, bu süreçte yapılan çalışmaların aylık rapor halinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.