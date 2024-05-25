Yozgat’ta devam eden yağışlar neticesi ile Saraykent ilçesinde bazı evleri su bastı.

Kaymakam Osman Kurt ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mustafa Yurtseven ile birlikte ilçedeki aşırı yağış sonucu meydana gelen taşkından etkilenen evlerde incelemelerde bulundu. Meydana gelen hasarın en kısa sürede onarılmaya çalışılacağını belirten Kaymakam Kurt, taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurt, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemiz açısından çok önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın hasarlarını kısa sürede ve en güzel şekilde çözeceğiz. Yağmur sularından dolayı bazı evleri su bastığını öğrendik. Gerekli tespitleri yapıp hemen çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.