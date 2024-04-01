Yozgat Valiliği, Yozgat’ın meşhur yemeği madımağın toplanma zamanının geldiğini duyurdu.

Paylaşımda, madımak toplamanın kolaylığına vurgu yapılarak vatandaşlar bu lezzeti akşam iftarda denemeye davet ediliyor. Madımak, yoğurt ve yufka ekmeğiyle servis edilmesi önerildi.



Valilik yapılan paylaşımda;” Immhhh, olsa da akşam iftarda yesek. Dediğinizi duyar gibiyiz halde ne duruyorsunuz, ilimizin ve yöremizin meşhur yemeği madımak toplamanın tam zamanı geldi. Fazla uzağa gitmenize gerek yok, ayağınızın toprağa değdiği her yerde. İhtiyacınız olan tek şey küçük bir bıçak. Bir pişirim toplayıp akşam sofraya koymaya ne dersiniz. Madımak + yoğurt + yufka ekmek afiyet olsun” ifadelerine yer verdi.

MADIMAK YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Madımağa göre suyu tencereye alın kaynasın. Kaynayan suya madımağı atın (fazla sulu olmasın sulu ıspanak yemeği kıvamında olmalı madımağı atınca eğer suyu fazla olursa hemen üstünden kepçeyle alın) yaklaşık 5 dakika sonra bulgurunu ve tuzunu da atın o orda kısık ateşte kaynayadursun. Bu arada küçük bir tavaya yağları koyun yağlar eriyince yemeklik doğranmış soğanı ve iri doğranmış sarımsağı yağa ekleyin. Soğanlar iyice ölünce altını kapatın ve çemen ününü hemen atıp karıştırıp madımak tenceresine dökün. Çemen ununu yağda fazla bekletmeyin acısı çıkar. Altı kısık şekilde iyice pişirin.