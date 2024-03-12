Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler devam ediyor.

ÇEDES projesi kapsamında Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan programda İmam Hatip Sefa Arslan ilçeye bağlı Araplı kasabasında eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler ile sohbet eden Arslan, mart ayının değeri olan vatanseverlik konusunu ele aldı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, “Sorgun İlçe Müftülüğü olarak nesillerimize manevi değerlerimizi aşılamaya devam edeceğiz. Bu güzel program için başta Müftümüz İsa Yaykın hocamıza, emeği geçen hocamıza ve okul yönetimimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin amacı, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, çevreye ve değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.