Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından, üniversite öğrencilerine Ramazan ayı sebebiyle Yozgat Bozok Üniversitesi, merkezi yemekhane önünde mobil ikram aracıyla iftar sonrası, çay ve tulumba tatlısı ikramı yapıldı.

Yozgat Kızılay Şubesinde, Toplumsal Güçlendirme Uzmanı olarak görev yapan İbrahim Diler, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Kızılay’ın da faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ETKİNLİK SÜRECEK

Diler, “2024 yılı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Kızılay’ın da faaliyetleri başladı. Bugün şubemizin mobil ikram aracıyla üniversitemiz merkezi yemekhane önünde iftar yapan öğrencilerimize çay ve tulumba tatlısı ikramımız oldu. Ramazan ayı boyunca her hafta Salı günleri bu etkinliğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA FAALİYETLER DE OLACAK”

İbrahim Diler, “Kızılay’ımızın Ramazan ayında başka faaliyetleri de olacak. Gıda kolisi yardımları, nakit yardımları, kurban konserveleri gibi yardımlarımız da olacak” dedi.

Diler, Kızılay’ın Ramazan ayı içinde çok aktif bir şekilde çalışacağını, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanların evleri ve sofralarını şenlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve Ramazan ayı boyunca da faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi.

Diler ayrıca, “Faaliyetlerimiz deprem bölgesinde de sürecek. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti ve bu zor zamanlarında konteyner kentlerde yaşayan insanlarımıza iftar sofraları, oradaki çocuklara psikososyal destek ve eğlenceler düzenlenecek. İlimiz Yozgat’ta bizler bu faaliyetleri yaparken, genel merkezimiz ve diğer şubelerimiz de deprem bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam edecek. Kızılay olarak ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz”