Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Ramazan Ayı'nın ilk iftarında 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı önünde gazi olan Şenol Yeşil'i ziyaret ederek birlikte iftar etti.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Ramazan Ayı'nın ilk iftarında, 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı önünde gazi olan Şenol Yeşil'i ziyaret ederek bir araya geldi. Gazi Şenol Yeşil ve ailesi ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Müftü Gülden, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İl Müftülüğü olarak, şehit aileleri ve gazilerimizle her zaman bir arada olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Müftü Ali Gülden, gerçekleşen samimi buluşmada şehitler ve gaziler için dua ederek, Gazimiz Şenol Yeşil'e Ramazan Ayı'nı kutladı. Ziyaretin özel anlarını paylaşan Gülden, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin kalbinde özel bir yer tutuyor. Onların yanında olmak, dualarımızı esirgememek bizim görevimizdir" dedi.

Ziyaretin sonunda, Gazi Şenol Yeşil, Müftü Ali Gülden'e teşekkür ederek duygu dolu anları paylaştı. İl Müftüsü Ali Gülden ise, birlik ve beraberlik içinde geçen iftarın önemine vurgu yaparak, tüm şehitlere ve gazilere selam ve dua gönderdi.