Saraykent ilçesinde, Kaymakam Osman Kurt ve kurum müdürleri Ramazan ayının ilk gününde şehit yakınları ile gazileri yalnız bırakmadı.

Kaymakamı Osman Kurt, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri ve kurum çalışanları Ramazan ayının ilk iftarından şehit ailelerinin ve gazilerin evlerine misafir oldular.

Kaymakam Kurt, “Devletimize emanet olan şehit ailelerimize ve gazilerimize ziyarette bulunularak ilk iftarlarını birlikte açtık” dedi.

Kurt, “On bir ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle ilk orucunu bu memleket için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her daim olduğu gibi yalnız bırakılmamıştır” dedi.