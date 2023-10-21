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Vatandaşlar, enflasyonla mücadele etme amacıyla market indirimlerini yakından takip ediyorlar. Tarım Kredi Market, yüzde 50'ye varan indirim kampanyasına ek olarak hafta sonuna özel bir kampanya başlattı. İşte sadece 2 gün sürecek olan bu indirimli ürünlerin listesi...

Tarım Kredi Marketleri, geçtiğimiz günlerde binlerce üründe yüzde 50'ye varan indirimler sunarak dikkat çekti. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen kampanya her hafta yeni ürünlerde indirimlerle devam ediyor.

Tarım Kredi Market, temel ihtiyaç ürünlerinde önemli indirimler sunuyor. Ayçiçek yağı, tereyağı, pirinç, mercimek, domates salçası, peynir ürünleri, salça, kıyma, kağıt havlu gibi birçok üründe indirimler bulunuyor. Toplamda 40'tan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Market, 21-23 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin listesini aşağıda sunmaktadır:

İşte İndirimli Ürünlerin Listesi:

Kuru soğan: 5,90 TL

Limon: 11,75 TL

Salatalık: 12,50 TL

Golden elma: 19,90 TL

Yerli muz: 29,90 TL

Enflasyonla mücadelede önemli bir adım atan Tarım Kredi Market, vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına destek olmayı sürdürüyor.