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Türkiye'deki illerin takma isimlerinin belirlenmesinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı ve sonuçlar oldukça ilgi çekici. İşte Yozgat’ın yeni takma adı:

Yozgat’ın takma adı "Bozkırın Başkenti" oldu.

Tokat’ın "Yumruk Şehri",

Sivas’ın "Tarihi ve Kültürel Başkent",

Amasya’nın takma adı "Şehirlerin İlham Kaynağı",

Samsun’un takma adı "Karadeniz'in Başkenti”,

Ordu’nun takma adı "Giresun'un Komşusu" olarak yazıldı.

Diğer bazı illerin de aldıkları takma isimler şu şekilde:

Nevşehir: Peri Bacaları ve Yeraltı Şehri

Kırıkkale: Ankara'nın Doğal Sığınağı

Kırşehir: Nevşehir ve Konya Arasındaki Kültürel Köprü

Bayburt: Anadolu'nun Saklı Hazinesi

Batman: Kültür ve Tarih Şehri

Osmaniye: Tarihî İpek Yolu Şehri

Siirt: Medeniyetlerin Bulunduğu Şehir

Şırnak: Dağların Kucakladığı Şehir

Yalova: İstanbul'un Yanıbaşındaki Cennet

Bartın: Yeşilin Kıyısındaki Şehir

Karabük: Dağların Arasındaki İnci

Zonguldak: Tarihî ve Endüstriyel Mirasın Şehri

Düzce: Doğal Güzellikler Şehri

Elazığ: Harputun Büyüsü

Adıyaman: Komagenin incisi

Malatya: Şehirlerin İncisi

(Haber Merkezi)