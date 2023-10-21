Türkiye'deki illerin takma isimlerinin belirlenmesinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı ve sonuçlar oldukça ilgi çekici. İşte Yozgat’ın yeni takma adı:
Yozgat’ın takma adı "Bozkırın Başkenti" oldu.
Tokat’ın "Yumruk Şehri",
Sivas’ın "Tarihi ve Kültürel Başkent",
Amasya’nın takma adı "Şehirlerin İlham Kaynağı",
Samsun’un takma adı "Karadeniz'in Başkenti”,
Ordu’nun takma adı "Giresun'un Komşusu" olarak yazıldı.
Diğer bazı illerin de aldıkları takma isimler şu şekilde:
Nevşehir: Peri Bacaları ve Yeraltı Şehri
Kırıkkale: Ankara'nın Doğal Sığınağı
Kırşehir: Nevşehir ve Konya Arasındaki Kültürel Köprü
Bayburt: Anadolu'nun Saklı Hazinesi
Batman: Kültür ve Tarih Şehri
Osmaniye: Tarihî İpek Yolu Şehri
Siirt: Medeniyetlerin Bulunduğu Şehir
Şırnak: Dağların Kucakladığı Şehir
Yalova: İstanbul'un Yanıbaşındaki Cennet
Bartın: Yeşilin Kıyısındaki Şehir
Karabük: Dağların Arasındaki İnci
Zonguldak: Tarihî ve Endüstriyel Mirasın Şehri
Düzce: Doğal Güzellikler Şehri
Elazığ: Harputun Büyüsü
Adıyaman: Komagenin incisi
Malatya: Şehirlerin İncisi
(Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi