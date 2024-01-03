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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, 2023 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Zafer Karaca ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Musa Saydam katıldı.

Toplantıda 2023 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken, kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının yakından takip edilmesi ile kurumlar tarafından koordinasyon, düzen ve iş birliği içinde yürütülmesi gereken konular ele alındı.