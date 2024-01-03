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Etkinliğe TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, TEMA Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, Bozok Genç TEMA Topluluk Başkanı Merve Selcan Akgül, Senem Yılmaz, Genç TEMA yönetimi ve TEMA Vakfı Oyun Atölyesi ekibi katıldı.

Yozgat Novada Alışveriş Merkezi'nde, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen bir stant etkinliği, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. Etkinlik, yetişkinlere yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlerle birlikte çocuklara özel etkinlikler sunarak çevre konularında bilinçlenmeyi hedefledi.

Stant alanında, yetişkin ziyaretçilere TEMA Vakfı'nın misyonu, faaliyetleri ve Yozgat bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Doğal kaynakların korunması, erozyonla mücadele, toprak ve su konularında bilinçlendirme amaçlı bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik etkinlikler ise büyük ilgi gördü. Özel olarak düzenlenen oyunlar, eğlenceli etkinlikler ve bilgilendirici deneylerle, doğanın önemi ve korunması gerekliliği konusunda çocuklara keyifli bir öğrenme ortamı sunuldu. Deneyler aracılığıyla doğanın dengesi, toprağın önemi, su kaynaklarının korunması ve erozyonun etkileri gibi konular aktarıldı.

Etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmalarını teşvik etmek amacıyla özenle hazırlanmıştı. Doğayla iç içe olmanın ve çevreyi korumanın önemini vurgulayan bu etkinlik, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, böylesi etkinlikler aracılığıyla toplumda çevre bilinci oluşturmayı, doğaya duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Katılımcıların etkinlikten edindikleri bilgiler ve deneyimler, çevre konusundaki farkındalıklarını artırmalarına ve doğayla uyumlu bir yaşam için adımlar atmalarına yardımcı olacak nitelikteydi.