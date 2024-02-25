Umre ibadetlerini yerine getirmek üzere Yozgat’tan yola çıkacak umre yolcuları için uğurlama programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal beldelere gidecek umre kafilesi için İl Müftülüğü önünde düzenlenen törende, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Şube Müdürü Yusuf Özel tarafından dua edildi.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in kafile başkanlığında Kadışehri, Sarıkaya ve il merkezinden toplam 62 umre yolcusu vatandaş için düzenlenen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı.

Müftü Gülden yaptığı açıklamada, “Umre yolcuları Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.