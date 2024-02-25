Yozgat’ta öğrenciler ve yetişkinler için açılan Hüsn-i Hat sanatı kursu ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezinde 15 yıldır Hüsn-i Hat sanatı üzerine kurs veren Fatma Arslan, Hüsn-i Hat sanatının inceliklerini kursiyerlere aktardığını söyledi.

Arslan, Hüsn-i Hat sanatı kursunun 15 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik düzenlendiğini söyledi.

Hüsn-i Hat sanatı ile insanların yazılarının güzelleştirilmesine yardımcı olduklarını belirten Arslan, bunun güzel yazı sanatının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Arslan yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimiz ilk olarak harflerle başlayarak Hüsn-i Hat'ın esaslarına adım atıyor. Ardından, fırçalar ve mürekkeplerle yapılan doldurma teknikleriyle becerilerini geliştiriyorlar. Kursun bir diğer aşamasında ise, tuvallere geçiş yapılıyor. Zemin atıldıktan sonra, kursiyerler seçtikleri yazıyı tuvale aktararak kendi tasarımlarını oluşturuyorlar. Bu süreç, Hüsn-i Hat sanatına duyulan ilgiyi ve becerileri arttırarak katılımcılara özgün eserler yaratma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRK İSLAM SANATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

Arslan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Kur’an-ı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen Hüsn-i Hat; Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahiptir. Arapça kelime anlamı güzellik olan hüsn, yazı ve çizgi manasına gelen hatla birleşerek güzel yazı anlamını ifade eder. Güzeli arama gayretiyle, Hüsn-i Hat sanatını icra eden sanatkârlara hattat denilmektedir. Hüsn-i Hat, ‘Kur'an- ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır 'da okundu, İstanbul'da yazıldı’ sözüyle bütünleşerek, başta Hazreti Ali (r.a) Yakut El Mustâsımi, Şeyh Hamdullah ile estetik gelişimini sağlayarak, usta çırak ilişkisiyle büyük hat ustalarının yetişmesini sağlamıştır. Hiçbir değişikliğe uğratılmadan, zaman içinde gelişen hüsn-i hat; cami, mezar taşı, levha, yazma eser ve mushaflara işlenmiştir.”