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Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından Eski Askerlik Şubesi önün açılan stantta vatandaşlar uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.

Uyuşturucuya kurban verilen her gencin kaybedilmiş bir vatan olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi.

“UYUŞTURUCUYA HAYIR!”

Uyuşturucunun fiziki zararları hakkından bilgi veren Başkan Celal Yalçın, “Uyuşturucunun en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkez sinir sistemi üzerindedir. Bu sebeple beynin mazrufu olan akıl ve iradeyi işlemez hale getirir. Kişiyi dengeden, normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırır. Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturuculardır. Bağımlılarda beliren ilk olgu; akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken bunama, şuur kaybı, uykusuzluk, felç, halüsinasyonlar, zeka ve hafıza kayıpları. En kısa ifade ile akıl hastalıkları, zihni ve ruhi karmaşa ve kaoslar. Solunum sistemini baskılar. Nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi ve daha ileri aşamada solunum felci yaparak ölüme neden olabilir. Dolaşım sistemindeki zararları sonucu, çarpıntı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, inme sonucu felç ve dolaşım bozukluğu sonucu uzuvlarda kangren yapabilir. Kan hücrelerinde değişiklikler yaparak kan kanserine neden olabilir. Ayrıca ciltte değişiklikler görülebilir, yara iyileşmesini geciktirir, saç dökülmesini arttırabilir. Böbrek hastalıklarına neden olabilir. Tüm bu saydığımız bedensel zararların yanı sıra önemli derecede ruhsal bozukluklara da yol açar. Kişide sıkıntı, gerginlik, uyku bozuklukları, diğer depresif belirtiler, maddenin etkisi ile görülen hayaller ve şüphecilik görülebilir. Madde kullanan kişilerde birtakım davranışsal belirtiler de gözlemlenir. İçe kapanma, sevdiklerinden uzaklaşma, ilgi ve isteklerinde hızlı değişimler, sık arkadaş değiştirme, karar verememe, ani duygu değişimleri yaşama, çabuk sinirlenme, alınganlık, iştahta bozulma, aktivite ve hobilere ilgi duymama, gelecekle ilgili motivasyon kaybı bunlardan bazılarıdır” dedi.

“SOSYAL HAYATI ETKİLİYOR”

Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkün olduğunun altını çizen Yalçın, “Bu sebeple akli ve zihin hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığı, bulanıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, toplumsal ahlaka verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz. İntiharların, cinayetlerin, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır” şeklinde konuştu.

MADDE KULLANAN KİŞİ NASIL ANLAŞILIR?

Odasında yalnız vakit geçirmeyi tercih eder.

Arkadaş çevresi sürekli değişir.

Para harcamasında artış görülür, harcamaları arasında dengesizlik vardır. Çalma davranışı görülebilir.

Okula devamlılığı azalır, okul başarısı düşer.

Maddeye gereksinimleri yaklaştığında, gözlerinde sulanma, burun akıntısı görülür.

Göz bebekleri büyüyebilir veya küçülebilir. Bunu gizlemek için güneş gözlüğü takar.

Aşırı terleme görülür.

Vücutlarında iğne izleri, morarma, damarları üzerinde iltihaplanmış bölgeler görülür. İğne izlerini saklamak için sıcak havalarda uzun kollu giyinir.

Uyuşuk, uykulu, huzursuz görünür.

Madde elde etmek amacıyla belirli zamanlarda ortadan kaybolur ve kanunsuz işlere karışabilir.