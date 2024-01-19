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Vali Özkan, “ Halkımızın her bir bireyi bizim için önemlidir” dedi.

Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları makamında ağırlayarak sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Özkan, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini bizzat dinleyerek, çözüm noktasında girişimlerde bulundu. Vatandaşlar, Vali Özkan’ın kapısını çalmak suretiyle yaşadıkları sıkıntıları, önerilerini ve isteklerini ileterek doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.

Görüşmeler sırasında Vali Özkan, vatandaşların dile getirdiği konular üzerine detaylı bilgi alarak, çözüm önerileri konusunda ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, “Vatandaşlarımızın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlemek, yerel yönetim olarak sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Halkımızın her bir bireyi bizim için önemli, onların mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Vatandaşlar da Vali Özkan’a kendilerine karşı yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bizleri makamında ağırladı. Yakından ilgilendi. Sorunlarımızla ilgili gerekli yerlere talimat verdi. Devletimizin sıcaklığı ve şefkatini bizlere hissettirdi” ifadelerini kullandı.