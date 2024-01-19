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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, köy öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince köy öğrencilerine karne hediyesi olarak hikaye kitabı, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla köy okullarını ziyaret etti.

Öğrencilerin hem yüzünü güldürebilmek hem de ara tatil öncesi öğrencilere karne hediyesi vermek maksadıyla hikaye kitabı, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca ekipler tarafından öğrencilere “Güvenli Trafik” ile ilgili bilgilendirme yapıldı.