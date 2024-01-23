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Özellikle yoğun trafiğin sıkça yaşandığı şehirlerde kullanılan çakarlı araçlar, acil durum ekipleri tarafından tercih edilmekte ve çakar lambalar ile sirenler aracılığıyla diğer sürücülere öncelik tanınıyor. İçişleri Bakanlığı, çakarlı araçların yasa dışı kullanımını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapma kararı aldı.

Çakarlı araçlar, genellikle polis, itfaiye ve ambulans gibi acil durum ekiplerinin kullanımı için tasarlanmış özel araçlardır. Bu özel donanımlar, trafiğin daha hızlı ve güvenli bir şekilde geçilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Ancak son dönemde özellikle İstanbul ve Ankara gibi yoğun trafikli şehirlerde çakarlı araç kullanımının artması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, yasa dışı çakar kullanımını engellemek için adımlar atmıştır.

Yürürlüğe giren yeni uygulama ile trafik polisleri, denetimler sırasında yasa dışı çakar kullanan araçları tespit etme yetkisine sahiptir. Bu yetki çerçevesinde, kurallara uymayan sürücülerin araçları trafikten men edilebilecektir. Ayrıca, bu cezaların gelecekte artırılabileceği belirtilmektedir, bu da yasa dışı çakar kullanımına karşı ciddi bir caydırıcı önlem olarak değerlendirilmektedir.