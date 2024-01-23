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Otomobillerdeki küçük çaplı çarpmalar veya vuruklar genellikle oto tamirciler tarafından yüksek fiyatlarla tamir edilmektedir. Ancak ekonomik zorluklar düşünüldüğünde, bu tür küçük kazaların neden olduğu göçükleri daha uygun maliyetli ve pratik bir şekilde çözmek mümkündür.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, oto tamircilerin bu tür göçükler için talep ettikleri yüksek fiyatları eleştiren bir kullanıcının isyanını gösteriyor. Kullanıcının, kaynar su kullanarak bu tür göçükleri düzeltebileceğini gösteren video binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

NASIL UYGULANIYOR?

Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın.

Su kaynadığında, su ısıtıcısını aracınızın yanına götürün ve suyu göçüğe ve çevresine dökün. Ancak, suyun sıcaklığına dikkat edin!

Ardından, tuvalet pompasını kullanarak göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin.