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Yerköy Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri, Nurdoğdu Ortaokulu’nda trafik bilinci arttırma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrencilere genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler ve emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Yerköy Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli, “Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri trafik kurallarına uymamaktır. Bu nedenle, çocuklarımızı küçük yaştan itibaren trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek çok önemlidir. Bu etkinliğimizle, öğrencilerimizin trafik kurallarına uyma konusunda daha duyarlı hale gelmesini amaçladık” dediler.

Etkinliğe katılan Nurdoğdu Ortaokulu Müdürü Ömer Akgül ise, “Trafik kuralları konusunda öğrencilerimizi bilgilendiren Yerköy Trafik Denetleme Büro Amirliği personellerine teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz” diye konuştu.