Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Hamza Dağ, siyasette uzun yıllara dayanan deneyimlere sahiptir. 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğan Dağ, Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlıdır.

Hamza Dağ, lise eğitimini 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Siyasi kariyerine AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunarak başlayan Dağ, 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre'de İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilmiştir.

2011 seçimleriyle birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliği görevine seçilen Hamza Dağ, 25., 26. ve 27. dönemlerde de tekrar İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri gibi önemli görevleri üstlenmiştir.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine yükselen Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmektedir.

Evli ve dört çocuk babası olan Hamza Dağ, hem aile yaşamında hem de siyasi kariyerinde örnek bir duruş sergilemektedir.