Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yerköy’de de bir fabrikası bulunan Kale Grubu, Dünya Ekonomik Forumu 2024'te tanıtılan küresel Rise Ahead Taahhüdü'nü imzalayan ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu ve Schwab Vakfı'nın ortak girişimi Küresel Sosyal Girişimcilik İttifakı; daha adil, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünyayı desteklemek üzere özel sektörü sosyal inovasyon konusunda harekete geçirecek yeni bir girişim olan Rise Ahead Taahhüdü’nü başlattı.

Sosyal girişimlerin küresel olarak ihtiyaç duyduğu tahmini 1,125 trilyon dolarlık finansmanı karşılamayı amaçlayan sözleşmeyi, 13 uluslararası şirket imzaladı.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programıyla sosyal girişimcileri destekleyen, işbirliği için özel platformlar geliştiren, gençlerle yürüttüğü sosyal girişimcilik eğitim programlarıyla yeni nesilleri bu ekosistemle tanıştıran, böylece yaratılan sosyal etkiyi birlikte büyütmeyi hedefleyen Kale Grubu, taahhüdü imzalayan ilk Türk şirketi oldu.

"SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Zeynep Bodur Okyay, başarıyı, elde edilen kardan ziyade amaç odaklılıkla ölçen sosyal girişimcilere büyük değer verdiklerini belirterek, "Topluma değer katmak amacıyla onlarla ortak çalışma yapacağımız pek çok platform geliştiriyoruz. 2017 yılında başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile sosyal faydayı ilke edinmiş, azim ve cesaretle harekete geçen sosyal girişimcileri desteklemeyi misyon olarak üstlendik. Aynı zamanda da özel sektörün bu konuya bakış açısında bir fark yaratabilmeyi hedefledik. Bu süreçte kurum içinde ve dışında dönüşümü tetiklemeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Özel sektörün sosyal girişimcilik kavramını benimsemesine, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilik ekosisteminin bir parçası olmasına destek verdiklerini aktaran Okyay, "Türkiye'de örnek oluşturacak bu çalışmalarla sosyal girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağladık. Rise Ahead Taahhüdü'nü imzalayarak bu hedeflerimizi ve çabamızı bir adım daha öteye taşıyor; toplumsal zorlukların temel nedenlerini anlayarak çözüm üretme, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme için yeni yollar oluşturmaya söz veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı Başkanı Hilde Schwab ise "Rise Ahead Taahhüdü, özel sektörün verimliliğini ve kaynaklarını sosyal girişimlerin yaratıcı sorun çözme becerileriyle birleştirecek. Bu sinerji, önemli küresel sorunlara inovatif, etki odaklı çözümler sunulmasına yardımcı olabilir ve herkes için daha parlak, daha adil bir geleceği teşvik edebilir." yorumunu yaptı.

Taahhüdü imzalayanlar arasında, Kale Grubu'nun yanı sıra Adecco Group'un İnovasyon Vakfı, Bayer Vakfı, EY, IKEA Sosyal Girişimcilik, Lex Mundi Pro Bono Vakfı, Medtronic LABS, Melitta, Microsoft, Sanofi S Vakfı, SAP, SK Group'un Sosyal Değer Geliştirme Çalışmaları Merkezi ve SUEZ yer alıyor.

2030'A KADAR HAREKETE GEÇME SÖZÜ VERİLDİ

Taahhüdü ilk aşamada imzalayanlar, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak 2030'a kadar harekete geçme sözü verdi.

Şirketler, bu sözleşmeyle, sosyal girişimcilere, finansal ve finansal olmayan destek sağlamak, sosyal girişimlerden satın alma yapmak, sosyal inovasyon ekosistemine finansal destek sağlamak, sosyal girişimciliği iş süreçlerine entegre etmek ve çalışanların şirket içinde sosyal girişimleri geliştirmelerini desteklemek için programlar uygulamak veya genişletmek gibi alanlarda faaliyette bulunmayı taahhüt etti.

Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı'nın Dünya Ekonomik Forumu ile ortaklaşa yürüttüğü bir girişim olan Küresel Sosyal Girişimcilik İttifakı, özel sektörü sosyal inovasyonu desteklemeye ve güçlendirmeye çağırıyor.