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Hayvan yetiştiricilerine yönelik önemli bir duyuru yapıldı: Şap hastalığına karşı hayvanları aşılatmayanlara 73 bin 143 lira idari para cezası uygulanacak. Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda hızlı yayılan ve insanlara da bulaşabilen bir viral enfeksiyon olarak biliniyor.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlam, şap hastalığına karşı hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, aksi durumda ciddi bir idari para cezasıyla karşılaşılacağını belirtti.

Şap hastalığının özellikle çift tırnaklı hayvanlarda yaygın olduğunu ifade eden Sağlam, hastalığın bulaşma oranının yüksek olduğuna dikkat çekti. Sığır, manda, koyun, keçi ve domuzların yanı sıra yabani çift tırnaklı hayvanların da hastalığa duyarlı olduğunu belirtti.

Müdür Sağlam, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında her yıl rutin olarak uygulanan şap aşısının bu yıl 3 doza çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda yapılan aşılama programında, üreticilerden aşı bedeli dışında bir ücret alınmayacağını belirtti. Ayrıca, hayvanların tekrar aşılanması için belirlenen tarih aralıklarını da paylaştı.

Aşı yaptırmayan besicilere yönelik 73 bin 143 TL idari para cezasının 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında uygulanacağını belirten Sağlam, bu cezanın hayvan sevkine izin verilmeyeceğini ve veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyeceğini vurguladı.

Müdür Sağlam, şap hastalığına karşı mücadelede hayvan yetiştiricilerinin duyarlı olmalarını ve aşı yaptırmalarını önemle hatırlattı. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilere il ve ilçe müdürlüklerine başvurmalarını önerdi.