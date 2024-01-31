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Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen kamp kapsamında ortaokul öğrenimi gören öğrenciler için dersler ve etkinlikler düzenliyor.

Farklı yaş grupları için kamp planladıklarını belirten Müftü Gülden yaptığı açıklamada: "Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kampımıza katılan öğrencilerimiz için müftülük bünyesindeki hocalarımızı görevlendirdik. Hocalarımız çocuklarımıza ibadet, itikat, ahlak, siyer, Kur’an-ı Kerim ve tecvit konuları hakkında dersler vermeye başladı. Bizim üzerimize düşen görevlerden bir tanesi de Din hizmetlerini gençlerimize en güzel şekilde tanıtmak. Çocuklarımızı camilerle tanıştırmak ve namaza alıştırmak. Temel dini bilgileri çocuklarımıza vermek. Bu konuda alanında uzman hocalarımız çocuklarımıza bu konularda dersler veriyor” ifadelerini kullandı.

Müftü Gülden; sinema, film okumaları, futbol, kamp oyunları, bilgi yarışmaları, dini ilimler atölyesi, maneviyat istasyonları ve kültür gezileri gibi birçok etkinliğin de kamp kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut'un açılış konuşması ile başlayan kamp programı 3 gün süreyle devam edecek.