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Akdağmadeni Belediyesi, ilçe ve köy okullarındaki 5. sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan "Mimar Sinan Kuş Evi" tasarım yarışmasıyla ilgili detayları açıkladı.

İlçe ve köy okullarında öğrenim gören 5’inci sınıf öğrencilerinin katılabileceği “Mimar Sinan Kuş Evi” tasarım yarışması 30 Aralık Cumartesi günü Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Tasarım yarışmasında birinci olan öğrenciye 3 bin TL, ikinci olan öğrenciye 2 bin TL, üçüncü olan öğrenciye ise bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın şartları ile alakalı şu bilgiler aktarıldı: “Yarışmaya ilçe ve köy okullarımızda öğrenim gören 5’inci sınıf öğrencilerimiz katılabilecektir.

Yarışmaya her öğrenci sadece bir tasarım ile katılabilecektir.

Yarışmada hazır, de monte malzemelerden imal edilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak sadece el yapımı kişiye özgün tasarımlar değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılacak kuş evi tasarımlarında geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması artı puanla değerlendirilecektir. Öğrenci bireysel yeteneğine bağlı olarak tasarımını kağıt veya bilgisayar ortamında 3D çizim modelleyerek tasarımını yarışmaya gönderebilecektir. Modeli somut olarak sunması artı puanla değerlendirilecektir.

Değerlendirmede kuş evi tasarımının en çok geri dönüşüm malzemelerden yapılmış olması, estetik görünümü, yırtıcı hayvanlara, avcı kuşlara ve yılan sızmalarına karşı güvenlikli oluşu, tasarımın özgünlüğü dikkate alınacaktır. Katılımın çok olması durumunda okullarımız yukarıdaki kriterleri dikkate alarak bir değerlendirme yapıp en iyi 5 tasarım sahibini yarışmaya göndereceklerdir.”