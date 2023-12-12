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31 Aralık 2023'e kadar kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyenler büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Yeni kimlik kartlarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte, banka işlemlerinde çipli kimlik kartı olmayanlar sorun yaşayabilir.

Eğer hala kimlik ve ehliyetinizi yenilemediyseniz, 31 Aralık 2023 tarihine kadar işlemlerinizi tamamlamak önemlidir. Eski tip nüfus cüzdanlarını kullanmaya devam edenlerin ise acele etmeleri gerekiyor. Yeni kimlik kartları birçok alanda avantaj sağlıyor ve bankalar, güvenlik ve teknolojik özelliklerinden dolayı çipli kimlik kartlarını talep ediyor.

Yeni kimlik kartları, güvenlik ve teknolojik avantajlar getirirken, bankacılık sektörü de müşteri güvenliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşların çipli kimlik kartlarına geçiş yapmaları ve banka işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.

2016 yılında yapılan düzenleme ile yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Ehliyet değiştirme süreçleri devam ederken, yeni bir uyarı geldi ve daha önce uzatılan sürenin sona erdiği hatırlatıldı. Yeni yıl öncesinde ehliyetini değiştirmeyenler büyük risk altında.

2016 ÖNCESİ EHLİYET SAHİPLERİNE SON UYARI! İPTAL EDİLECEK

2016 öncesi çıkarılan eski tip ehliyet sahipleri için uzatılan değiştirme süresi sona erdi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmıştı.

Ehliyetini değiştirmeyenler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar işlemlerini tamamlamalıdır. Bu süreçte eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam eden sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Ehliyet alma yaşında da değişiklik yaşandı. D sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar için yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. Ayrıca, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya indirilirken, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet alma süreçlerini kolaylaştırarak trafik güvenliğine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için randevu almak mümkündür. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden randevu alarak işlemleri hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Eski kimliklerin yenilenmesi, çipli kimlik kartlarında biyometrik verilerin bulunmasıyla kimlik doğrulama işlemlerini daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca, çipli kimlik kartları, e-imza ve e-devlet hizmetlerinden daha kolay yararlanmanıza olanak tanır. Yeniliklere hızlıca adapte olmak ve işlemleri tamamlamak için zaman kaybetmeden harekete geçmek önemlidir.