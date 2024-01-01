Milli Piyango'nun 2024 yılı çekiliş sonuçları merakla beklenen büyük ikramiye talihlisini buldu.

Bu yılın büyük ikramiyesi tam 400 milyon TL olarak belirlendi ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ödül dağıtıldı. Bilet sahipleri, kazandıkları numaraları öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

Yozgat’ın TOGG sayısı! Yozgat’ın TOGG sayısı!

piyango

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

3 5 5 0 0 5 4

AMORTİ NUMARALAR

2 – 7

40.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1367224  6815815

4.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0848964  0962537  1932951  2691904  3246808  5663469  6396573  8315790  9044210  9727348

piyango-1

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1769438  2896808  2998642  3029102  3155288  3412118  3969282

3987572  4687991  5695873 1769438  2896808  2998642  3029102

3155288  3412118  3969282  3987572  4687991  5695873 6117541

6835307  6961926  7596019  8115569  8518785  8642107  8713239

9048347  9997275

Kaynak: Haber Merkezi