Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Piyango'nun 2024 yılı çekiliş sonuçları merakla beklenen büyük ikramiye talihlisini buldu.

Bu yılın büyük ikramiyesi tam 400 milyon TL olarak belirlendi ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ödül dağıtıldı. Bilet sahipleri, kazandıkları numaraları öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

3 5 5 0 0 5 4

AMORTİ NUMARALAR

2 – 7

40.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1367224 6815815

4.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0848964 0962537 1932951 2691904 3246808 5663469 6396573 8315790 9044210 9727348

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282

3987572 4687991 5695873 1769438 2896808 2998642 3029102

3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 6117541

6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239

9048347 9997275