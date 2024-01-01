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SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri gibi milyonlarca vatandaş, yeni yıl öncesi 15.000 TL'lik nakit parayla sevindiriliyor. Bu özel ikramiye, emeklilere yılbaşı öncesinde büyük bir destek olarak sunulacak.

3 Ocak 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek olan zamlı maaşlar, milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir umut kaynağı olacak. Emekliler, bu yılki maaş zamlarından yüksek beklentilere sahip, çünkü önceki zamların düşük kalması emeklileri mağdur etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, emeklilerin bu mağduriyetinin giderileceği yönünde umut veriyor.

Emekli maaşlarına yapılacak olan zamların miktarı merak konusu. 2024 emekli maaş zammıyla ilgili beklenti, asgari ücret oranında bir artışın gerçekleşeceği yönünde. Bu da emekli maaşlarında %50'ye yakın bir artış anlamına gelir.

Ayrıca, emeklilere özel olarak düzenlenen yılbaşı sürprizi kapsamında, bankaların emekli maaşı alanlara yönelik promosyon miktarlarında önemli bir artış bekleniyor. Emekli maaş zammı ile birlikte banka promosyonları, 15.000 TL'ye kadar çıkabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni emekli promosyonlarını belirlemek için Ocak ayında 19 banka ile masaya oturacak. Bu görüşmelerin ardından, yeni yıldan itibaren emeklilere sunulacak promosyon miktarları netlik kazanacak. Tahminlere göre, 2023 yılında ortalama 7500 TL ile 15.000 TL arasında olan emekli promosyonları, 2024 yılında 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olabilir.