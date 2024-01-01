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TOGG'un sosyal medya platformundan, "Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk. Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik" açıklaması ile 81 ilde bulunan TOGG sayısı açıklandı.

YOZGAT'TA KAÇ TOGG VAR?

TOGG resmi rakamlarına göre, Yozgat’a toplamda 56 adet TOGG teslim edildi.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle" denildi.

Yozgat ve komşularında TOGG sayısı:

Yozgat: 56

Çorum: 81

Amasya: 48

Tokat: 60

Sivas: 117

Kayseri: 354

Nevşehir: 54

Kırşehir: 30

Kırıkkale: 24